O programa ‘Cristina ComVida’, apresentado por Cristina Ferreira, na TVI, pode ter os dias contados, pelo menos no horário atual de transmissão (19h00) de segunda a sexta. É que o reality show ‘Let Love Rule’, com estreia prevista para o final do segundo trimestre nas noites de domingo vai contar, também, com o segmento ‘Diário’ na faixa de acesso ao horário nobre, apurou o CM.