A possibilidade de a RTP ser proibida de transmitir touradas, resultado da revisão do contrato de concessão do serviço público de rádio e televisão (em curso), está a dividir os portugueses.Questionados no barómetro/Intercampus, 49,3% responderam não concordar com a proibição. Por outro lado, 44,9% apoiam a medida. Os restantes 5,8% não souberam responder ou não responderam....