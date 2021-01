Projeto da TVI no Porto só depois das eleições

Só depois das eleições Autárquicas é que a Câmara do Porto deverá avançar com uma proposta para concessionar a totalidade do edifício Silo Auto, na Baixa do Porto. Em dezembro, a proposta para o arrendamento dos dois últimos pisos do edifício em betão foi retirada no dia em que seria aprovada, após os vereadores do PS e do PSD questionarem por que razão apenas parte do edifício iria a hasta pública. Ao CM, o autarca Rui Moreira afirma que “não é normal que um presidente em fim do mandato tome medidas que só deverão ser consumadas no próximo”.









O estudo que a câmara pedirá para avaliar a viabilidade desta concessão também deverá demorar vários meses. Rui Moreira, comentador da TVI (programa suspenso após a recente acusação de prevaricação no caso Selminho), rejeita categoricamente que o concurso tenha sido desenhado à medida do canal da Media Capital, que procura instalações na cidade: “Isto não é um documento feito no gabinete do presidente.” Além do canal, o ‘Jornal de Notícias’ poderá estar também interessado.

A concessão de todo o edifício manterá o estacionamento em vários pisos - um deles reservado à Polícia Municipal. A receita mensal bruta do parque ronda os 50 mil euros. Mas em plena pandemia, as receitas dos parques municipais decresceram “cerca de 40%”, diz o edil.





A proposta de arrendamento de dois pisos - retirada - estabelecia uma renda de 12 250 euros, deduzindo o valor para reabilitação da cobertura em fibrocimento e a construção de novos acessos verticais - 800 mil euros.





Na futura proposta, a requalificação de todo o edifício, com mais de 30 mil metros quadrados de construção, poderá ascender a vários milhões. O relatório de avaliação do Silo Auto revela que “o estado de conservação exterior é razoável”, mas há zonas da fachada com “destacamento do betão e exposição das armaduras”.

pormenores



Avaliado em 5,7 milhões



O valor patrimonial do Silo Auto era, em 2018, de 5,7 milhões de euros. Em janeiro de 2012, a câmara tentou vender o edifício por 10,1 milhões, em hasta pública. Não houve interessados.





5571 metros quadrados



Os sétimo e oitavo pisos do Silo Auto contam com uma área útil de 5571 m2, segundo a proposta avançada em dezembro e consultada pelo CM.





TVI em silêncio



O CM questionou a TVI sobre se mantém interesse no Silo Auto, se for para arrendar todo o edifício, mas não obteve resposta.