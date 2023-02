Proposta para banir TikTok está a ganhar força nos EUA

Uma eventual proposta para banir o TikTok nos Estados Unidos deve "ser analisada", afirma o senador democrata Chuck Schumer. Em entrevista à ABC News, Schumer diz que o facto de a rede social ser detida por uma empresa chinesa inspira desconfiança."Há algumas pessoas no Comité do Comércio a estudar o assunto neste momento. Vamos ver quais são as suas conclusões", declarou Schumer.Na sexta-feira, os senadores Marco Rubio, da Florida, e Angus King, do Maine, anunciaram a apresentação de uma proposta de lei que proíbe o TikTok de operar nos Estados Unidos, caso a rede social recuse cortar relações com o atual proprietário, a empresa chinesa ByteDance.Entretanto, soube-se que em março o presidente executivo do TikTok, Shou Zi Chew, será ouvido perante o Congresso norte-americano.