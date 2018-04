Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Provedor do Telespectador da RTP com 80 mil queixas em 12 anos

No ano passado foram registadas 5864 mensagens. Mas recorde continua a ser de 2015.

Por Duarte Faria | 01:30

Desde a sua criação, em 2006, e até ao fim do ano passado, ou seja em 12 anos de atividade, o gabinete do provedor do Telespectador da RTP recebeu quase 80 mil mensagens, na sua maioria queixas ou sugestões para a melhoria do serviço prestado pela televisão pública, revela o relatório de 2017, a que o CM teve acesso.



Só no ano passado, o provedor do Telespectador "recebeu um total de 5864 mensagens", o que "representa um decréscimo de cerca de 44% relativamente ao número registado no ano anterior [10 359]", lê-se no documento.



O provedor, cargo que atualmente é exercido por Jorge Wemans, salienta, porém, que, "tal como sucede em períodos anteriores, verifica-se que uma percentagem considerável de mensagens se referem à transmissão de touradas".



O envio destas mensagens é, regra geral, concertado entre associações. Em 2017, estas mensagens representaram cerca de 37% do total, valor que foi de 66% em 2016 e de 55% em 2015.



De resto, o ano de 2015 foi aquele em que chegaram mais mensagens ao provedor do Telespectador: 14 935.



PORMENORES

Críticas dominam

Cerca de 80% das mensagens recebidas pelo provedor do Telespectador no ano passado foram críticas ou queixas relativamente à RTP. Apenas 3% foram mensagens de satisfação.



Áreas e canais

A programação é a área que gera mais mensagens (21,7%). A informação regista 16%. Por outro lado, a RTP 1 é o canal mais visado (71,3%), seguido da RTP 3 (5,5%) e RTP 2 (4,3%).



Provedor do Ouvinte

De acordo com o relatório anual, o provedor da rádio recebeu em 2017 um total de 803 mensagens dos ouvintes. Também neste caso, as críticas (43,8%) e as queixas (35,6%) dominaram. Apenas 2% foram mensagens de satisfação.