Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

PS quer audição para falar sobre Dentinho

Socialistas pediram para ouvir conselho de administração da RTP e Comissão de Trabalhadores.

Por Sónia Dias | 01:30

O Partido Socialista entregou na passada sexta-feira na Assembleia da República um requerimento a pedir uma audição com o conselho de administração (CA) da RTP e com a Comissão de Trabalhadores (CT) da estação para esclarecer as notícias da exoneração de Paulo Dentinho da Direção de Informação.



Ao CM, Pedro Delgado Alves, coordenador do grupo parlamentar socialista na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto, confirmou que o requerimento "surge na sequência do comunicado divulgado pela CT na semana passada", em que são exigidos esclarecimentos sobre a situação.



O comunicado revela ainda que Paulo Dentinho "não se demitiu e não aceitou qualquer cargo de direção na RTP Internacional". Na verdade, o jornalista terá sabido do convite a Carlos Daniel para o substituir através dos jornais. Entretanto, a CT reuniu com Gonçalo Reis, presidente do conselho de administração da RTP, na sexta-feira, mas não quis adiantar pormenores sobre o encontro, remetendo todas as informações para um novo comunicado que será emitido em breve.



Entretanto, Gonçalo Reis já disse que "eventuais ajustes em direções, de conteúdos e não só" serão "sempre tratados com toda a ponderação, no devido momento, que ainda não chegou, e cumprindo os procedimentos adequados".



Já o Conselho Geral Independente não quis pronunciar-se sobre "as notícias recentemente surgidas".