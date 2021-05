PSD acusa RTP de falta de "isenção" e quer ouvir responsáveis pelo programa 'Linha da Frente'

Em comunicadoos sociais-democratas dizem que o programa "não retrata com isenção a realidade agrícola das diferentes regiões do nosso país. Desde logo, não foram apresentadas opiniões distintas, nem contrárias entre si, transmitindo uma imagem depreciativa da produção agrícola nacional".O PSD considera que o programa da RTP "decidiu não recolher informação junto dos produtores, oferecendo o contraditório aos telespectadores" pelo que pede a audiência aos produtores em causa assim como aos responsáveis pela emissão do programa.