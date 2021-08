PSD é líder na guerra das redes sociais

A guerra entre os partidos políticos há muito que extravasou a rua de São Bento. As redes sociais tornaram-se numa forte plataforma de discussão entre os principais intervenientes da Assembleia da República e o número de seguidores transformou-se numa arma política.O Partido Social Democrata (PSP) contabiliza 232 mil 464 seguidores com as presenças no Facebook, Instagram e Twitter, afirmando-se assim como o ‘Ronaldo’ dos partidos nas redes sociais. O segundo lugar da lista cabe ao PAN, que fideliza, com a participação nas três plataformas, mais de 200 mil seguidores. A medalha de bronze vai para o partido liderado por João Cotrim de Figueiredo - o Iniciativa Liberal - com 199 mil 679 seguidores. O Chega de André Aventura é o quarto partido com mais seguidores nas plataformas.