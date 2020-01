PSD pede audição com ERC

O PS, que indicou o nome de Mário Mesquita para integrar o conselho regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC), não se pronuncia sobre o ambiente de tensão que se vive no organismo e a acusação feita pelo presidente, o juiz Sebastião Póvoas. Este acusa Mesquita, seu vice-presidente, de ter tido um comportamento "muito agressivo e destemperado", o que levou Póvoas a "cortar qualquer tipo de relação pessoal".Questionados pelo, os socialistas remeteram-se ao silêncio. Já o PSD entrega esta sexta-feira o requerimento para uma audição parlamentar com o conselho regulador da ERC. "Queremos ouvir todos os elementos do conselho regulador, de forma a apurar a verdade", revelou o deputado Paulo Rios de Oliveira.Recorde-se que a tensão que se vive no seio do regulador já tinha sido noticiada peloe foi confirmada por um parecer de Sebastião Póvoas no qual o presidente da ERC pede escusa para avaliar o incidente de suspeição que foi interposto pela Cofina e no qual se pedia que Mesquita fosse afastado dos processos que envolvessem títulos do grupo que detém oe a. Em causa, o facto de Mesquita se ter revelado uma testemunha parcial no âmbito de um processo cível e ter proferido publicamente frases negativas sobre o Correio da Manhã. Dada a "inimizade grave" com Mesquita, e para não ser acusado de tomar uma decisão "viciada", Póvoas pede escusa para tomar uma decisão.Além de Mário Mesquita, o PS indicou o nome do vogal João Pedro Figueiredo. O PSD propôs Francisco Azevedo e Silva e Fátima Resende Lima. Estes quatro elementos cooptaram o presidente, Sebastião Póvoas. Atual conselho regulador tomou posse em dezembro de 2017.O comportamento "agressivo e destemperado" de Mesquita, sabe o, teve lugar no dia seguinte à audição de António José Teixeira, novo diretor da RTP, de quem é compadre.A ERC mostrou-se disponível, na quarta-feira, para prestar esclarecimentos no Parlamento sobre o registo no regulador de sites de desinformação.