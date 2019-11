PSD quer primeiro “esclarecer dúvidas” sobre reportagem polémica da RTP

O PSD pediu para ouvir a jornalista Sandra Felgueiras, o presidente da RTP, Gonçalo Reis, e a diretora de Informação, Maria Flor Pedroso, sobre a polémica em torno do ‘Sexta às 9’ na comissão parlamentar de Cultura e Comunicação e não na comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, que trata de casos relacionados com a liberdade de expressão e direitos constitucionais.Questionado pelosobre esta decisão, Paulo Rios de Oliveira, deputado que assina o requerimento, diz que, para já, "o PSD quer fazer perguntas". "Antes de mais, queremos fazer perguntas, para saber até que ponto é que a RTP está a exercer os seus deveres como órgão de comunicação que presta um serviço público", explica o deputado social-democrata."Temos um programa de TV com um determinado conteúdo, num período específico, e uma decisão que foi tomada. Os factos, conjugados, levantam muitas dúvidas. Queremos saber se a decisão de adiar a emissão do programa teve ou não que ver com pressões externas. Para já vamos fazer perguntas, para depois tirar conclusões".Já Luís Campos Ferreira, ex-deputado do PSD, revela que a primeira comissão teria sido uma melhor escolha, até porque, assim, "o caso teria maior impacto", uma vez que a comissão de Cultura e Comunicação limita-se a avaliar em que condições os direitos são concretizados na prática.Em causa está o polémico adiamento do regresso do programa ‘Sexta às 9’, inicialmente previsto para 13 de setembro, com uma investigação sobre a concessão de lítio no concelho de Montalegre. A reportagem, comprometedora para o Governo, acabou por ser transmitida dia 11 de outubro, já depois das eleições Legislativas.