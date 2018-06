Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Publicidade exterior fica com a JCDecaux

MOP venceu no relatório preliminar mas acabou excluída na fase final. Concurso vai acabar em tribunal.

A decisão final está tomada e, sabe o CM, foi esta quinta-feira comunicada aos vereadores da Câmara Municipal de Lisboa que, na quinta-feira, dia 14, vão votar a proposta final da autarquia. Se esta for aprovada, a JCDecaux vencerá um dos mais atribulados concursos municipais dos últimos anos e vai ficar responsável pela "instalação e exploração publicitária do mobiliário urbano" na cidade de Lisboa durante os próximos quinze anos. Em contrapartida, vai pagar à Câmara 8,3 milhões de euros por ano, num valor total de 124,5 milhões.



Contudo, este processo não vai ficar por aqui, porque as três outras empresas que se apresentaram a concurso (MOP, Cemusa e Alargâmbito) já tinham garantido que qualquer que fosse a decisão que não a sua própria vitória iriam para tribunal.

Para entender a história é preciso recuar a julho do ano passado, quando o relatório preliminar do júri que analisou este concurso atribuiu a vitória (com base no critério de melhor preço) no lote 1 à Cartazes & Panoramas I e no lote 2 à Cartazes & Panoramas II. Ambas são detidas pela MOP e o valor total da proposta era de 8,4 milhões (mais 100 mil que a JCDecaux).



Logo aí, os 'derrotados' contestaram e, no relatório final, as propostas da MOP foram excluídas por incumprimento do caderno de encargos (Cemusa também foi excluída num dos lotes). Contudo, também foi pedida a exclusão da JCDecaux, por falta da assinatura digital nos documentos constantes da proposta. No entanto, o júri, após pedir pareceres jurídicos e técnicos manteve as decisões. Ou seja, não readmitiu a MOP e a JCDecaux não foi excluída.



Com a certeza de que o processo irá para tribunal, a autarquia terá depois de decidir se invoca interesse público para avançar com a adjudicação, já que o novo contrato é muito superior ao atual (dois milhões/ano). Uma polémica que promete continuar.



SAIBA MAIS

1995

Em julho, a JCDecaux começa a explorar a publicidade exterior em Lisboa. A Cemusa assina acordo em outubro desse ano.



Três lotes a concurso

Três lotes foram a concurso. O primeiro de 900 mupis, 2 mil abrigos e 75 sanitários. O II de 125 painéis digitais de grande formato, 20 mupis e 5 painéis digitais. O III é a soma do I e do II



Redução do espaço

O novo contrato prevê uma redução de 25% nos metros quadrados de publicidade exterior a explorar na cidade de Lisboa.