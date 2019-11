Quase 70% dos jovens seguem figuras públicas na internet

Cristiano Ronaldo é a figura pública mais seguida nas redes sociais pelos portugueses, mas logo a seguir ao astro do futebol vêm várias do mundo da televisão, com Cristina Ferreira à cabeça, seguida de Rita Pereira, Nuno Markl e Manuel Luís Goucha.Os dados foram revelados pela Marktest, que chegou à conclusão, através de um estudo intitulado ‘Os Portugueses e as Redes Sociais’ conduzido neste ano, que 47,2% dos utilizadores das redes sociais seguem figuras públicas na internet, sobretudo através do Instagram.No entanto, este número sobe substancialmente nas camadas mais jovens: utilizadores entre os 15 e os 24 anos. Nessa faixa etária, são 66,8% os fãs ou seguidores de figuras públicas na rede. Ou seja, quase 70% dos jovens acompanham regularmente os famosos através da internet.Segundo o mesmo estudo, o número baixa para 29,7% junto dos mais velhos, com o Instagram – mais virado para a imagem – a ultrapassar o Facebook como rede social preferida dos portugueses.Os utilizadores das redes sociais consultados dizem ter preferência pelas fotografias, acrescentando que as stories são o segundo tipo de conteúdo mais apreciado.O estudo parte de uma quantificação de 5 milhões e 100 mil utilizadores de redes sociais, residentes no continente com idades compreendidas entre 15 e 64 anos, dada pelo estudo Bareme Internet da Marktest.