Pelo menos 958 jornalistas foram assassinados em todo o Mundo nos últimos dez anos, de acordo com um relatório divulgado pelas Nações Unidas (ONU). O mesmo documento documento refere ainda que mais de mil estão presos e 64 continuam desaparecidos



“A história mostra-nos que as ameaças a jornalistas são com frequência um prelúdio sombrio das maiores ameaças aos direitos humanos”, refere o alto-comissário da ONU para os Direitos Humanos, Volker Turk, lembrando que “todos os dias os jornalistas são agredidos, detidos ou veem as suas famílias atacadas apenas por fazerem o seu trabalho”.









