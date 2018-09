Cristina Ferreira, 41 anos depois

Apresentadora faz anos este domingo, dia nove de setembro.

08:42

A apresentadora Cristina Ferreira completa este domingo 41 anos, e já publicou uma fotografia esta manhã, a celebrar o 'seu dia'."41 anos depois", pode ler-se na descrição utilizada na fotografia que Cristina partilhou no seu Instagram.Recorde-se que Cristina Ferreira vive um dos maiores momentos de mudança na sua carreira profissional, com a mudança da estação da TVI para a SIC, que deverá acontecer ainda este mês.Para além de apresentadora, Cristina é empresária e atualmente uma das mulheres mais influentes do país.