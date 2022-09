"Quem quer ser ouvido tem de estar na CMTV": Pedro Santana Lopes volta ao comentário político na televisão

Pedro Santana Lopes está de regresso à. O ex-primeiro-ministro e autarca da Figueira da Foz vai voltar ao comentário político em horário nobre com uma rubrica que promete "frontalidade e irreverência, custe o que custar e doa a quem doer" garante."É um gosto voltar a esta casa. Fui o primeiro comentador político da CMTV quando o canal arrancou", recorda Pedro Santana Lopes, sublinhando "a força" que o canal foi ganhando desde então. "Hoje, aestá em todo o lado, chega a toda a gente e influencia o País. Diria mesmo que quem quer ser ouvido tem de estar na."Sobre a rubrica que vai passar a assinar, todas as segundas-feiras, a partir da próxima semana, diz que a atualidade está particularmente propícia ao comentário político. "A realidade é tão tensa e densa e é tão grande a obrigatoriedade de não se cometerem erros que comprometam o futuro, que acho que todos temos o dever de contribuir, com a opinião que damos, para seguirmos o caminho certo e mais adequado", refere. "Gosto de analisar o que se passa no meu País e a atualidade tem muito assunto para falar."Prometida fica a abordagem dos assuntos e dos acontecimentos que tocam a todos, os "mais ou menos insólitos", mas também os mais agradáveis, porque segundo diz "também é preciso puxar por eles porque as pessoas também precisam de ouvir algo que não as fruste e as desanime".