Quintino Aires afastado do Big Brother diz à CMTV: "Perseguição na TVI começou muito antes da Cristina chegar"

Após ter sido afastado da TVI devido a comentários alegadamente homofóbicos, Quintino Aires falou em exclusivo à CMTV.Em direto do CM Jornal das 20h, o psicólogo deixou claro que. Em causa está o facto de ter chamado "bicha desocupada a um dos concorrentes". "Também me chamam 'bicha trabalhadora' e eu não fico chateado. Até há o Fado Bicha e disso ninguém diz nada", exemplificou. Quintino defendeu ainda que os ativistas que o criticam não são suficientemente informados sobre matérias juridicas e de saúde."Tive 48 horas a pensar no que ia dizer", disse, explicando que os seus comentários eram previamente pensados.Quanto à estação televisiva, Quintino Aires revelou que só foi avisado da sua saída após a estação televisiva enviar um comunicado às redações a demarcar-se das declarações: "A TVI teve a falta de educação de enviar a informação sem esperar".No entanto, não há problemas com Cristina Ferreira. "A perseguição na TVI começou muito antes da Cristina chegar", explicou, dizendo que a apresentadora ficou "triste" com a sua saída daquela forma.

Quintino Aires deixou de ser comentador no Big Brother e saiu da TVI. Instalou-se uma polémica em que foi acusado de ser homofóbico por dizer no espaço de comentário do Big Brother que as marchas LGBTIQA+ são um "vergonha".