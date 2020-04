Reabriram 262 pontos de venda de jornais nos últimos dias

É uma notícia positiva para a comunicação social e para os portugueses que procuram informação: o número de pontos de venda de jornais e revistas de norte a sul do País aumentou nos últimos dias. Contas feitas, reabriram, a pedido dos próprios espaços, só ontem, 262 pontos de venda, de acordo com dados da Vasp.Isto significa que existem agora mais de 6 mil pontos de venda no País onde os cidadãos podem adquirir jornais e revistas, isto apesar da crise pandémica que levou ao encerramento de muitos espaços comerciais. De lembrar que, ao abrigo do direito à informação, os quiosques estão entre os estabelecimentos que podem permanecer abertos durante o estado de emergência. A estes juntam-se gasolineiras e supermercados como pontos de venda de jornais.A notícia surge poucos dias depois de vários grupos de media, entre os quais a Cofina (que detém oe a), e a distribuidora Vasp se terem unido para lançar uma campanha de homenagem aos seus "soldados", os vendedores de jornais e revistas que diariamente têm levado a informação aos portugueses."O objetivo é reconhecer a coragem de quem contribui para manter os portugueses informados, num momento sem paralelo a nível global. Em cada ponto de venda que permanece aberto há verdadeiros soldados da notícia, os nossos soldados do papel. Firmes, corajosos, solidários. Porque sabem que a vida não pode parar. Juntos vamos vencer esta guerra. Mais uma vez, obrigado."