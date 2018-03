Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reconquista da Ibéria é sonho dos radicais

‘O Terror Entre Nós’ é a nova obra do jornalista português Henrique Cymerman.

01:30

O ataque terrorista preconizado por um ‘lobo solitário’ com ligações ao Daesh na sexta-feira, em Trèbes, no sul de França, voltou a colocar a Europa em estado de alerta. "É uma realidade que nos tem acompanhado nos últimos anos", afirma ao CM Henrique Cymerman, jornalista especializado nas questões do Médio Oriente, na apresentação do livro ‘O Terror Entre Nós’ (Porto Editora).



Escrito em parceria com Aviv Oreg, veterano da contrainformação israelita, a obra explora as origens da Jiade Global pelas mãos da Al-Qaeda e do Daesh. Na sua base estão entrevistas realizadas por ambos a terroristas, espiões e chefes de serviços secretos, para perceber como o modo de vida ocidental está sob a ameaça do terrorismo.



E o nosso país surge neste conflito como alvo potencial quando um terrorista capturado pelas forças iraquianas afirma, no livro, que a reconquista do Al- -Andalus (Península Ibérica ) é o sonho que os guia. "É uma teoria que ouço há muitos anos, ainda antes do nascimento do Daesh, através de palestinianos da Faixa de Gaza ligados ao Hamas", explica Henrique Cymerman.



"Uma das mensagens que passamos no livro", sublinha o jornalista, "é de que não se trata apenas de um conflito militar contra o terrorismo, mas também de uma batalha ideológica. E, nesse campo, o Daesh sente que está a ganhar a guerra ao semear as suas ideias no Ocidente". A propagação dessa ideologia está apoiada no que é designado por um califado digital.



"Todos os materiais que os seus operacionais produziram", continua Henrique Cymerman, "são uma espécie de herança para as próximas gerações – mesmo se o Daesh for aniquilado". Para travar o fenómeno, são essenciais medidas de segurança muito fortes. "Mas não basta reforçá-las; é preciso apostar na educação (...) e mobilizar a comunidade muçulmana contra os radicais islâmicos".



Antes de ‘O Terror Entre Nós’, Henrique Cymerman tinha lançado mais dois volumes no mercado. É autor de ‘Entrevistas no Centro do Mundo’ (Prime Books, 2004) e coautor, com Jorge Reis-Sá, de ‘Francisco – De Roma a Jerusalém’ (Editora Guerra & Paz, 2014).



Henrique Cymerman nasceu no Porto, a 23 de março de 1959, de pais judeus de ascendência polaca e marroquina. Jornalista, escritor, conferencista e professor universitário, trabalha há mais de 25 anos como corresponde do Médio Oriente para vários órgãos de comunicação social (SIC, ‘La Vanguardia’, Mediaset Espanã, Antena 3 e GloboNews). Fala cinco línguas: espanhol, inglês, português, francês e hebraico.