As redes sociais Facebook, Instagram e WhatsApp voltaram a registar falhas na quarta-feira. De acordo com o site Downdetector, os utilizadores destas redes sociais começaram a reportar problemas logo pela manhã, com um pico às 10h30, mas as queixas intensificaram-se no período da tarde, por volta das 15h30, e incidiam sobretudo no envio de mensagens diretas.