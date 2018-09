Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reencontra filha vinte anos depois

Marido agressor fugiu com os filhos por não aceitar o divórcio.

Por Daniela Polónia | 09:59

Durante 20 anos, Ilda Campos não teve qualquer contacto com a filha e foi no programa 'Separados pela Vida', da CMTV, que as duas se reencontraram.



"Nunca perdi a esperança. Estou muito contente por este momento", afirmou.



Já a filha, Elisabete, confessou que, a partir de agora, a vida vai mudar e que há muita coisa para contar à mãe.



Ilda era vítima de violência doméstica e, quando se tentou separar do marido, viciado em droga, apenas conseguiu fugir com o filho mais novo, Rui. Já o marido, levou Carlos e Elisabete. Anabela, cunhada de Ilda, foi quem proporcionou este reencontro, uma vez que nunca deixou de procurar os sobrinhos, depois de ter perdido a ligação com o irmão.