É já a partir desta segunda-feira que areforça a informação das tardes, de forma a garantir o melhor serviço noticioso aos telespectadores. Para começar, o ‘Direto’ será mais extenso, com mais diretos, maior cobertura nacional, acompanhamento permanente da atualidade e, sempre que necessário, análise dos comentadores do canal.Também o ‘Mercado’ estreia-se hoje em novo horário, às 17h18, mais adequado ao atual período do futebol. Os primeiros resumos da jornada, os casos da arbitragem, as polémicas e as imagens dos principais jogos podem ser vistos neste formato, ao qual se segue ‘Jornal das 7’, líder incontestado do cabo nas 19h, com Francisco Penim.