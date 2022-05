De acordo com a Comissão Europeia (CE), 85 milhões de imagens e vídeos de abusos sexuais de crianças foram partilhados na internet em 2021, problema que aumentou 64% durante a pandemia de Covid-19. Para combater o problema, a CE apresentou esta semana uma nova estratégia para proteger as crianças com um pacote de medidas para controlar os conteúdos online e o ‘upgrade’ da proposta Better Internet for Kids.









