Regulador da imprensa trava publicação do novo semanário “Sol”

A Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) recusou, esta quarta-feira, o registo da publicação periódica ‘Sol’ a favor da Lapanews Edições e Comunicações SA. O CM sabe queque não deu entrada nenhum requerimento para registo de publicação periódica com o título ‘Novo Sol’, pelo que fica subentendido que este poderia ser uma alternativa ao título original.

Além de ter recusado o registo do semanário, a ERC também recusou registar a Lapanews como "empresa jornalística".

Recorde-se que Rui Teixeira dos Santos, consultor da Abreu Advogados e antigo acionista e diretor do extinto ‘Semanário’ comprou, através da Lapanews, a marca ‘Sol’ à Pineview Overseas, de Álvaro Sobrinho, com o objetivo de relançar o título. O CM apurou que a empresa teria mesmo já acertado com a gráfica começar a imprimir o primeiro número esta madrugada.

Entretanto, Mário Ramires, que detém o título ‘Sol’ – atual ‘Nascer do Sol’ - através da Newsplex, de Mário Ramires, depois de, em 2015, o empresário luso-angolano Álvaro Sobrinho ter decidido encerrá-lo, publicou esta quarta-feira um "esclarecimento" no site do jornal. "Ao longo dos anos têm sido recorrentes as tentativas para fechar o Sol ou tomá-lo de assalto, o que justifica com mostra como nos tornámos incómodos para certos interesses ou grupos políticos. Esta será mais uma tentativa nesse sentido. Até hoje sempre ultrapassámos os obstáculos mantendo o rumo, fiéis ao projeto original de um jornalismo sério, independente e não submetido aos cânones de um pensamento único", pode ler-se no texto.