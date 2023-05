A Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom) anunciou esta quarta-feira que quer que a Altice/Meo disponibilize o acesso à sua rede de fibra ótica aos operadores concorrentes em 612 freguesias do País (a maioria concentra-se no Interior Centro e Norte).



Esta decisão surge na sequência de uma análise de mercado com o objetivo de promover as condições para o desenvolvimento da concorrência, em que as companhias do grupo Altice Portugal foram identificadas como empresas com poder de mercado significativo (PMS).









