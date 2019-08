Regulamento do concurso 'O Casamento do Toy & Daniela'

Concurso Publicitário nº 99/2019 autorizado pela Secretaria - Geral do Ministério da Administração Interna "Prémios não convertíveis em dinheiro".O concurso "O Casamento do Toy e Daniela" prevê a atribuição de prémios e o modo de participação é efetuado através de chamada telefónica.Concurso tem início a 5 de agosto e fim a 15 de setembro, com o sorteio final a ser realizado dia 16 de setembro às 11h.1.1. Podem inscrever-se para participar no concurso todos os cidadãos residentes em Portugal, maiores de dezoito anos, possuidores de telefone fixo ou móvel.1.2. Não serão consideradas válidas as inscrições originadas em telefones confidenciais ou não identificáveis pelo sistema, ainda que seja cobrado o valor da chamada telefónica.1.3. Não serão admitidos a participar no concurso, todos aqueles que se encontrem objetivamente em condições de beneficiar ilegitimamente de informação privilegiada e não pública, relacionada com o concurso, bem como todos aqueles que se encontram objetivamente em condições de adulterar ilegitimamente o decurso do mesmo.1.4. Não poderão ainda participar no concurso os trabalhadores, estagiários, colaboradores ou agentes:a) Da Cofina Media, S.A.;b) Da MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A..1.1. Um convite para duas pessoas para a festa/copo de água do casamento do Toy e Daniela a realizar dia 22 de setembro 2019. Temos 3 convites duplos em concurso.1.2. Nº de telefone para participação: 761 200 700.1.3. Cada chamada válida corresponde a uma inscrição. Cada participante apenas pode efetuar até 6 (inclusive) chamadas diárias por concurso e por número de telefone de origem das chamadas (CLI - call line identifier). Esta limitação é automática. Na 7ª e seguintes chamadas naquele dia e concurso, o participante ouvirá a seguinte mensagem "Atingiu o número máximo de chamadas por dia neste concurso. Esta chamada é gratuita e não permite a inscrição no concurso". No entanto, caso, por razões técnicas, o sistema não consiga limitar o número de 6 chamadas diárias por concurso, a chamada seguinte efetuada será considerada uma inscrição válida, o participante ouvirá a mensagem normal de registo da sua inscrição e a chamada é cobrada ao preço normal (1,00€ + IVA), sem que por isso possa ser exigida dos promotores qualquer indemnização ou compensação.1.1. O apuramento dos 3 vencedores é realizado através de 3 sorteios aleatórios entre as chamadas efetuadas, sorteios esses realizados através de um programa informático, devidamente fiscalizado e autorizado pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna.1.2. Os 3 sorteios serão realizados dia 16/09/2019 – às 11h001.1. Os participantes sorteados serão contactados através do número de telefone que utilizaram para participar, após o momento da extração.1.2. O participante sorteado, ou um dos suplentes, será vencedor do prémio caso atenda a chamada que for efetuada para o número de telefone utilizado por cada um para participar neste concurso, conforme referido no ponto anterior.1.3. Os vencedores dos prémios, apurados nos termos referidos anteriormente, poderão ser anunciados na emissão da CMTV, em qualquer um dos seus programas ou através de todos os meios e suportes Cofina.1.4. O prémio apenas será entregue ao vencedor apurado após a assinatura da correspondente declaração de premiado.Todos os vencedores podem entrar em contacto com a Cofina Media S.A. através do nº de telefone 210 494 416 ou do e-mail marketing@cofina.pt, todos os dias úteis entre as 9h30 e as 13h00 e as 14h30 e as 18h00, para o esclarecimento de quaisquer dúvidas relacionadas com o concurso. Estes contactos também podem ser utilizados por quaisquer participantes para apresentar dúvidas/sugestões relacionadas com o desenrolar do concurso.Custo da chamada: 1 € + IVA (à taxa legal em vigor)Concurso Publicitário nº 99/2019 autorizado pela Secretaria - Geral do Ministério da Administração Interna "Prémios não convertíveis em dinheiro".