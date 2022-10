O Tribunal da Relação de Lisboa (TRL) deu razão à Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) no processo em que este organismo condenou a TVI ao pagamento de uma multa no valor de 75 mil euros por incumprimento da Lei da Televisão e dos Serviços Audiovisuais a Pedido (LTSAP).



O caso remonta a 2015 e em causa estão várias situações relacionadas com a colocação de produto (publicidade a marcas em programas de TV) na novela ‘A Única Mulher’, transmitida entre 15 de março de 2015 e 6 de janeiro de 2017.









