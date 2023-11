Relação mantém condenação de Pedro Pinho

O Tribunal da Relação do Porto negou o recurso apresentado pelo empresário de futebol Pedro Pinho, condenado em 2022 a dois anos de prisão, com pena suspensa por igual período, por agressões ao repórter de imagem da TVI Francisco Ferreira.



Os juízes da relação julgaram “totalmente improcedente” o recurso apresentado pela defesa do empresário e, consequentemente, mantêm a sentença proferida em 2021 pelo Tribunal de Guimarães: a condenação pela prática de um crime de atentado à liberdade de informação (cinco meses de prisão) e um crime de dano com violência (um ano e dez meses de prisão).









Ver comentários