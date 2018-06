Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Relato sobre experiência sexual durante programa em direto

Telespectadores foram surpreendidos com desabafo entre amigos sobre história de sexo bizarra.

09:17

Os telespectadores norte-americanos que seguiam em direto o U.S. Open em golfe, na FOX Sports, foram surpreendidos com uma conversa picante que se sobrepôs às vozes dos comentadores do canal.



Um das dezenas de microfones que o canal espalhou pelo relvado de Shinnecock Hills, para cobrir o evento, apanhou um elemento do público a relatar a um amigo uma bizarra experiência sexual que teve com uma ex-namorada.