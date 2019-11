Reportagens do “New York Times” chegam à televisão

"Uma série de notícias documentais que explora os grandes tópicos do dia". É assim que Jason Stallman, produtor executivo da nova série "The Weekly" classifica o novo programa de jornalismo assinado pelo "The New York Times" e que a partir desta terça-feira pode ser visto no canal Odisseia.Com a duração de meia hora, "The Weekly" apresenta-nos uma reportagem produzida pelos repórteres do diário norte-americano num formato igual ao usado "para identificar as melhores histórias do dia", explica Stallman.A abordagem da série é universal: da penetração do You Tube ao fenómeno de Jair Bolsonaro no Brasil passando pelas polémicas à volta da imigração nos EUA até às alterações climáticas, tudo terá ligar em "The Weekly".