Repórteres de Imagem em protesto contra ataques verbais e físicos a equipas de reportagem

A Associação de Repórteres de Imagem de Portugal realizou esta quinta-feira, dia 6 de maio, um protesto junto à rotunda Cosme Damião, perto do Estádio da Luz, em Lisboa.Os participantes foram convidados a vestir de negro devido ao aumento da frequência de ataques verbais e físicos a equipas de reportagem que se encontram a desempenhar funções, sem esquecer o episódio recente do ataque ao repórter da TVI no final do jogo entre Moreirense e FC Porto em Moreira de Cónegos.Os profissionais apelaram ao respeito pela profissão, num protesto que decorreu de forma silenciosa.