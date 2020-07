Reveladas últimas imagens de estrela da série ‘Glee’, antes de ser dada como morta em lago

Foram reveladas as últimas imagens de Naya Rivera com vida, numa altura em que a atriz norte-americana, de 33 anos, está desaparecida há dois dias e é dada como morta pela polícia. Naya, que fez sucesso na série ‘Glee’ foi dar um passeio de barco com o filho, Josey, de 4 anos, e não voltou a ser vista depois de sair do pontão do lago Piru, na Califórnia.



Imagens de videovigilância mostra a atriz e cantora a chegar num jipe preto e a retirar o filho do veículo. Em seguida, Naya e o filho seguem pelo pontão e entram a bordo de um barco, que Naya tinha alugado previamente. Nas imagens agora reveladas, Naya Rivera é vista na embarcação em movimento, rumo ao centro do lago.

Horas mais tarde a embarcação foi descoberta à deriva com o pequeno Josie Hollis a bordo. A mãe não estava em lado nenhum. A criança contou às autoridades que "a mãe foi dar um mergulho e não voltou mais".

Foi montada uma enorme operação de buscas pelo corpo da atriz, com equipas de mergulhadores, helicópteros, drones e mais de 100 operacionais. O porta-voz da polícia do condado de Ventura adianta que as operações de busca poderão ser demoradas.

"Se o corpo ficou preso a alguma coisa no fundo do lago pode nunca vir a ser encontrado. Estamos a fazer tudo para a encontrar, incluindo toda a tecnologia disponível, até um sonar!", admitem as autoridades.