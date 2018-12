Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Revista ‘Sábado’ será aposta digital em 2019

Octávio Ribeiro revela que objetivo é ver edição superar-se no online até ao final do ano.

Por Janete Frazão | 01:30

Octávio Ribeiro, diretor-geral editorial do CM e da CMTV, anunciou esta sexta-feira que 2019 será de aposta digital na revista ‘Sábado’. A revelação foi feita durante um debate inserido no ciclo de conferências Visões de Futuro, que decorrem até amanhã no Centro de Congressos do Estoril.



"Para o ano, se formos os dois medidos [em audiências], digo-te já que vais acabar o ano com a ‘Sábado’ à frente." O aviso de Octávio Ribeiro foi dirigido a José Manuel Fernandes, publisher do ‘Observador’, que pouco antes tinha feito referência a "uma pequena vitória" desta publicação face ao site do Correio da Manhã, que é líder com uma audiência de 2,5 milhões.



O diretor-geral editorial do CM/CMTV reagiu de imediato. "Mas também tiveram de abrir a manchete de quem é o dono da casa de José Sócrates, que nós guardámos para o papel (...) Isso foi muito maroto", disse, numa crítica às publicações que ‘copiam’ notícias exclusivas da concorrência e as disponibilizam de forma gratuita.



E acrescentou: "O ‘Observador’ é um meio incontornável (...) relativamente ao qual, na minha equipa, temos de encontrar meios de combate saudável e elegi, para isso, a ‘Sábado’."



Logo no arranque da conferência sobre o Futuro dos Media, Octávio Ribeiro lamentou a "opacidade" no mercado de medição de audiências no digital, dado que "alguns players não estão a ser medidos", como é o caso do ‘Observador’, cuja direção optou por outro sistema de medição em 2016.