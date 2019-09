Ricardo Araújo Pereira irritado com gestão de grelha da TVI

Não acabou da melhor forma a visita de Rui Rio ao ‘Gente Que Não Sabe Estar’, na quarta-feira. Ao que oapurou, a rubrica do ‘Jornal das 8’, apresentada por Ricardo Araújo Pereira (RAP), acabou mais cedo do que o programado - teve apenas 7 minutos, e não mais de 10, como estava inicialmente previsto -, o que não terá agradado ao humorista, que o manifestou aos responsáveis da programação da TVI.A história é simples de contar: o ‘Gato Fedorento’ tinha preparado várias perguntas para fazer ao líder do PSD, de acordo com o tempo de conversa que tinha sido estipulado pela produção. Contudo, viu-se obrigado a deixar o guião a meio depois de ter recebido indicação via auricular de que tinham de acabar o programa naquele momento.Explicação: a guerra de audiências - a SIC estava a fechar o ‘Jornal da Noite’ e a TVI precisava de avançar rapidamente para intervalo para arrancar com a novela ‘Na Corda Bamba’ antes de a concorrente começar a emitir mais um episódio de ‘Nazaré’. Até porque ‘Gente Que Não Sabe Estar’ não tem sido suficiente para o ‘Jornal das 8’ bater a concorrência (nesse dia foi só o 10º programa mais visto, com 720 mil espectadores)."Infelizmente não podemos continuar, com muita pena minha porque tinha mais coisas para lhe perguntar, mas parece que vem aí uma novela, ou o que é", afirmou RAP, ao despedir-se de Rio, também ele surpreendido com decisão da TVI.Contactado peloatravés de telefone e e-mail, Ricardo Araújo Pereira não prestou mais esclarecimentos. Já a TVI disse: "não comentamos e não sabemos, tampouco, ao que se estão a referir".