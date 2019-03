Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricardo, o irmão protetor da telenovela "Alguém Perdeu" da CMTV

Vai interpretar o papel de Ricardo Santos, o mais velho de um grupo de três irmãos.

01:46

Diogo Costa Reis vai interpretar o papel de Ricardo Santos, o mais velho de um grupo de três irmãos, pelos quais se sente responsável e mostra um grande sentido de proteção desde que os pais morreram. Assim, assume um papel importante no núcleo familiar.



Como profissão, dedica-se à carpintaria, num negócio herdado do pai e especializa-se no restauro do imobiliário. Bom rapaz, de valores firmes, sente-se tranquilo por ter passado essa educação à irmã, Isa, mas o mesmo não aconteceu com o irmão Zeca, que se tornou um marginal.



Ricardo Santos encontra o amor ao lado de Mariana, mas não vai ter uma relação pacífica por conta do feitio de ambos, da oposição da família dela e pela obsessão que Vanda sente por ele, e que vai dar muito que falar.



Diogo Costa Reis, recorde-se, destacou-se na 5ª temporada da série juvenil ‘Morangos com Açúcar’. Participou ainda em ‘Lua Vermelha’ e ‘Jardins Proibidos’.