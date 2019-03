Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ricardo Trêpa reforça novela da CMTV

Gusmão de Andrade, inspetor da PJ, tem muitos segredos.

Por Patrícia Correia Branco | 10:49

Ricardo Trêpa é a mais recente aquisição da CMTV para o elenco de ‘Alguém Perdeu’. O ator interpreta Gusmão de Andrade, um inspetor da Polícia Judiciária que ajudará a resolver vários enigmas da história.



"O arranque da minha personagem é muito soft, vai aparecer pontualmente. Mas, lá mais para a frente, ganhará uma grande força e vai ser a chave para resolver vários mistérios", começa por dizer ao CM, acrescentando ainda que vai ser uma espécie de "justiceiro".



Para já, os portugueses viram este agente da autoridade em muito poucas cenas. Foi a ele que coube o papel de ir a casa de Leonor dizer-lhe que o processo da morte do filho tinha sido arquivado, por exemplo.



"Só começo a aparecer mais a partir do meio da novela", explica Ricardo Trêpa, levantando ainda um pouco mais do véu: "Além do papel ativo que o Gusmão vai ter para resolver algumas coisas, esconde um passado... Há ali muitos segredos na vida dele que vão começar a surgir, mas não posso dizer muito mais. O ideal é as pessoas verem."



O ator, que já está a gravar há várias semanas ‘Alguém Perdeu’, está muito entusiasmado com este projeto e com o sucesso que a primeira trama original da CMTV tem alcançado: "Estou a adorar e a divertir-me imenso. A novela tem uma história forte e densa, e as pessoas têm-me dito que estão a gostar muito e curiosas para ver a minha personagem e o impacto que ela vai ter na história."