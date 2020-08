Rob Lowe em Portugal para gravar concurso de TV

Rob Lowe já está em Portugal para gravar, em território nacional, a segunda temporada da versão norte-americana do concurso ‘Mental Samurai’ e já começou a dar nas vistas.



O ator de 56 anos, que é o apresentador do concurso e que por causa da situação pandémica nos EUA teve de viajar para o nosso país juntamente com a equipa técnica, jantou esta quarta-feira no Restaurante Solar dos Presuntos, na baixa de Lisboa. "Verdadeira estrela de Hollywood, Rob Lowe... entrou diretamente para o nosso álbum de recordações", lê-se numa publicação na página oficial do restaurante Facebook.

Na segunda-feira o ator já tinha partilhado nas redes sociais uma fotografia a bordo de um avião com a legenda:



"Nem acredito que estou de volta à estrada", dando a entender que já estava a caminho de Portugal. Rob Lowe irá gravar a nova temporada americana de Mental Samurai na Moita, no mesmo estúdio onde é também gravada a versão portuguesa apresentada por Pedro Teixeira.

De acordo com o site The Wrap, o produtor do programa Jeff Apploff foi o primeiro a viajar para Portugal, tendo aterrado em Lisboa na semana passada para preparar o terreno para a chegada de Rob Lowe.

Quanto à nova temporada da versão portuguesa de ‘Mental Samurai’, ainda não tem data certa para estreia, mas deverá acontecer nas primeiras semanas de setembro.



Certo é que voltará com episódios especiais com famosos.