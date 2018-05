Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Robot com inteligência artificial vai apresentar noticiário em canal chinês

Máquina vai interagir com apresentadores humanos e analisar dados num programa de TV.

Por Lusa | 19:13

Um robot, dotado de inteligência artificial, vai apresentar um programa de informação no canal chinês Nanning TV, anunciou esta quinta-feira a estação emissora.



O autómato, denominado "Chaoneng Xiaobai", irá interagir com apresentadores humanos e analisar dados no programa de notícias, refere a emissora que gere o canal local na região de Cantão, no sul da China, perto de Macau e Hong Kong.



De acordo os programadores, o aparelho pode operar até 12 horas e irá ser apresentado ao público no dia 6 de junho, no canal televisivo.



Os robôs são utilizados em várias atividades na China, incluindo até os cuidados de pessoas, desde crianças pequenas em creches até idosos em casas de repouso.