Rodrigo e Madalena são o casal misterioso de 'Alguém Perdeu'

Um ato de amor que se vai revelar um pesadelo...

António Pedro Cerdeira e Anabela Teixeira são Rodrigo Sarmento e Madalena Mascarenhas na novela da CMTV ‘Alguém Perdeu’, que estreia a 18 de março. Os dois atores desempenham os papéis de marido e mulher, aparentemente perfeitos um para o outro, e são figuras centrais da história.



Rica, poderosa e elegante, casada em segundas núpcias com Rodrigo, Madalena é mãe de Leonor, fruto do seu primeiro casamento. Sente-se culpada pela morte do único neto, João Vicente, que morreu afogado na piscina, quando estava ao seu cuidado.



Para se redimir, oferece a barriga para que a filha possa gerar um segundo filho. Mas este ato de amor acaba por se revelar monstruoso, ou não fosse Madalena um poço de segredos e mistérios. "Preparei-me muito para este trabalho . É uma grande prenda e bênção como atriz", diz Anabela Teixeira. "É fantástico quando estamos a iniciar uma coisa nova e este foi um dos pontos fortes para eu estar nesta aventura."



Rodrigo Sarmento é um homem elegante, charmoso, gestor de fortunas, que se debate com um problema de impotência sexual. Trata Leonor como filha e apoia a decisão da mulher em ser barriga de aluguer da jovem. "Acho que a concorrência deve temer este projeto. É um elenco mais pequeno, mas é dos melhores trabalhos que já vi escritos. A linguagem é mais aproximada a uma série e há uma inovação técnica", elogia António Pedro Cerdeira.