Rosinha, de 52 anos, vai voltar a marcar presença no programa ‘late-night’ da CMTV, ‘Noite das Estrelas’, conduzido por Maya e Rui Oliveira.A cantora popular vai brilhar como comentadora convidada, ao lado dos residentes, como Adriano Silva Martins e Daniel Nascimento. Nas redes sociais, a cantora já assinalou a presença no formato. "Não se esqueçam de ligar as vossas TV", escreveu.