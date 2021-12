A administração da RTP está a ser acusada de não querer pagar os retroativos dos reenquadramentos de carreira e de ainda não ter integrado nos quadros os precários que o Plano de Atividades e Orçamento para 2021 prevê.Em comunicado, os nove sindicatos que estiveram reunidos com a administração do grupo público dizem que, de acordo com a administradora financeira Luísa Coelho Ribeiro, as contas de 2021 “não previam qualquer provisão para o pagamento desses retroativos”, o que quer dizer que “as declarações do anterior conselho de administração, a respeito da existência de verbas para este efeito, eram falsas”.