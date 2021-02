RTP aposta em 12 novas séries para este ano

A RTP 1 já tem definida a estratégia de programação para 2021. A ficção e o entretenimento vão ser as grandes apostas da televisão pública. “A estação quer prosseguir com a aposta na produção de séries nacionais de qualidade com emissão em espaços regulares e em horário nobre, para além de filmes, telefilmes e documentários”, pode ler-se num dos pontos do relatório de atividades do primeiro canal a que o CM teve acesso. Está prevista a produção de 12 novas séries, que espelham o “forte investimento na ficção portuguesa”.









No rol de apostas no que respeita aos grandes formatos de entretenimento, a RTP1 volta a apostar no talento. ‘Got Talent Portugal’, ‘The Voice Kids’ e ‘The Voice Portugal’ são filões para as noites de domingo. O programa musical infantojuvenil está atualmente em exibição e conta com Catarina Furtado como anfitriã.

Além da procura pelo talento em diversas áreas, a RTP1 volta a dar palco ao humor. Em cima da mesa está a aposta em “dois novos formatos de humor, de características diferentes, garantindo a boa-disposição nas noites de fim de semana”.





Filomena Cautela volta a estar na calha de figuras do primeiro canal, na Final do ‘Festival da Canção’ e como apresentadora de um dos “dois novos formatos de talk show”.





Após três anos de emissões diárias, o ‘Joker’ de Vasco Palmeirim pode dizer ‘adeus’ por tempo indeterminado. Na informação, a aposta passa por “reformar os estúdios”.