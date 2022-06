A RTP confirmou a nomeação de Carlos Daniel para o cargo de diretor do Centro de Produção do Norte (CPN), no Porto, tal como o CM avançou quinta-feira.



Jornalista vai substituir Isabel Correia a partir de segunda-feira, 13, deixando o cargo de diretor-adjunto de Informação, que ocupava na direção de António José Teixeira. Mudança foi comunicada pela Administração da RTP à Entidade Reguladora para a Comunicação Social.

Ver comentários