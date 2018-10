RTP continua a receber 510 mil euros por dia

Contribuição sobre o Audiovisual vai dar 186,2 milhões de euros à empresa pública de rádio e TV. Lusa recebe 15,8 milhões de euros.

Por Hugo Real | 02:58

Com a manutenção do valor da Contribuição sobre o Audiovisual (CAV) em 2,85 euros por mês (3,02 euros com IVA – 1,06 euros para beneficiários de alguns abonos sociais), o Orçamento do Estado para 2019 prevê que a receita da RTP com esta taxa se mantenha no próximo ano no mesmo nível de 2018: 186,2 milhões de euros, o que significa mais de 510 mil euros por dia. "A RTP detém atualmente um financiamento estável", indica o relatório do OE.

E o valor da CAV até pode ser superior, devido ao crescimento do mercado imobiliário em Portugal, já que a taxa está indexada aos contadores de eletricidade. Apesar de o valor da CAV permanecer igual, o aumento do número de contadores com a venda de novas casas permitiria uma subida de receita com esta taxa.

De referir ainda que os mapas de receitas e despesas anexos ao OE, apontam que a empresa pública de rádio e televisão tenha proveitos e despesas totais de 252,4 milhões de euros. Já as despesas previstas com a Entidade Reguladora para a Comunicação social, tal como as receitas, são superiores a 6,6 milhões de euros, indicam os mesmos mapas.

Quem vai manter o financiamento público é a agência Lusa que em 2019, tal como este ano, vai receber por parte do Estado uma Indemnização Compensatória de 15,838 milhões. Segundo o executivo, foi "assegurado um significativo aumento de recursos humanos, a par do financiamento adequado".