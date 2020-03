RTP esclarece notícia sobre venda de terreno em Miramar

Segundo a RTP, o semanário Sol escreveu que o canal de televisão "vendeu

A RTP esclareceu esta segunda-feira a notícia sobre a venda de um terreno em Miramar, noticiada este fim de semana pelo semanário Sol.Num comunicado a que oteve acesso, o canal público de televisão começou por esclarecer que foi "objeto de uma notícia falsa e lesiva do seu bom nome este fim de semana, no semanário Sol, que importa desmentir e esclarecer."um terreno em Miramar por 600 mil euros, que está à venda neste momento por 12 milhões de euros", uma informação desmentida agora pelo canal de televisão público. "É falso e a RTP está a analisar todas as medidas que ao caso couberem tendo em vista a reposição da verdade, bem como a defesa do seu bom nome e reputação", informou, esclarecendo a situação sobre a venda do terreno."Importa esclarecer o seguinte: O terreno estava desativado há vários anos e tem sido prática da RTP alienar os bens sem atividade produtiva, numa lógica de gestão racional. A RTP pediu uma avaliação externa à Colliers International, empresa especializada e certificada pela CMVM. A avaliação foi de 590 mil euros e nela constavam uma série de restrições, nomeadamente a do nível de Plano Municipal de Ordenamento do Território e do Plano de Ordenamento da Orla Costeira, que limitavam usos futuros, nomeadamente para urbanização ou condomínios", pode ler-se no comunicado.O canal de televisão público informou ainda que colocou o mesmo terreno à venda em 2015 e "recebeu 8 propostas de compra por carta fechada.Vendeu o terreno em 2016 à proposta mais elevada, por 1.75 milhões de euros, ou seja, pelo triplo do valor da avaliação realizada, assegurando os princípios da boa gestão" e acrescenta que a alienação "está devidamente registada nas contas da empresa."A RTP informa ainda que o imóvel deixou de pertencer à esfera jurídica do canal e, desta forma, a empresa é "totalmente alheia a quaisquer eventuais alterações ao Plano da Orla Costeira que permitam a construção de imóveis e consequentemente valorização do terreno."