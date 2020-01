RTP exige mudança de horário e Rio Ave abre guerra

A mudança do horário do Benfica-Rio Ave, dos quartos de final da Taça de Portugal - passou das 20h45 para as 21h15 de dia 14 deste mês - está a gerar polémica. O clube de Vila do Conde considera a alteração "um insulto" e aponta o dedo à RTP.O canal público pediu para que o jogo fosse adiado meia hora para poder acomodar na sua grelha o ‘Telejornal’. É que a RTP 1 vai transmitir, às 18h00 do mesmo dia, o FC Porto-Varzim, da mesma competição, que, caso tenha prolongamento, irá além das 20h00, deixando pouca margem para a emissão do noticiário. Assim, a RTP exigiu o adiamento da partida entre Benfica e Rio Ave para as 21h15."O que a RTP fez é um insulto ao futebol, à Taça de Portugal e ao Rio Ave FC. A estação pública de TV, no seu mais ‘puro espírito de missão de serviço público’, refugia-se neste ponto para dar preferência a outros valores que não os da competição, do futebol e dos seus mais importantes intervenientes, os clubes", refere o clube."Para dar preferência ao share de audiências ou interesses meramente mercantilistas, a RTP prefere prejudicar o espetáculo em si e o bem-estar dos jogadores ou a orgânica dos intervenientes que são a razão de ser deste espetáculo que se diz ser a prova rainha do futebol Português", acrescenta o Rio Ave, que considera que o "regresso tardio" da equipa de futebol a casa põe "em causa toda a calendarização de trabalho face aos compromissos futuros".Questionadas pelo, fontes oficiais da RTP e da Federação Portuguesa de Futebol, que organiza a Taça de Portugal, disseram não ter comentários a fazer sobre esta polémica.