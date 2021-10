A RTP já garantiu a continuação de grandes formatos de entretenimento para o próximo ano, como são os casos de ‘The Voice Portugal’, ‘Got Talent Portugal’ ou ‘O Preço Certo’, apurou o Correio da Manhã. Quanto à competição culinária ‘Masterchef’, que estreia no próximo mês na RTP 1 (depois de já ter passado na TVI), o canal público vai ainda esperar pelos resultados de audiência para tomar uma decisão sobre a renovação do contrato.





CM o diretor de programas da RTP 1, José Fragoso.



Também ‘Programa Cautelar’, com Filomena Cautela, e ‘Depois, Vai-se a Ver e Nada’, talk show apresentado por José Pedro Vasconcelos, vão regressar com novas temporadas, revelou aoo diretor de programas da RTP 1, José Fragoso.

Em relação à ficção nacional, a estação espera estrear em 2022 entre “12 e 15 novas séries”, das mais de duas dezenas que tem em fase de pré-produção, filmagens ou pós-produção. Entre elas estão a 2ª temporada de ‘3 Mulheres’, com Maria Jão Bastos, Vitória Guerra e Soraia Chaves, a última época de ‘Conta-me Como Foi’, que será ambientada nos anos 80 do século XX e foi gravada ainda antes do início da pandemia da Covid-19, a coprodução luso-espanhola ‘Crimes Submersos’, ou a 2ª temporada da mininovela ‘Pôr do Sol’.