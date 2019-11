RTP investe 1,5 milhões em telefilmes para 2020

A RTP vai gastar cerca de 1,5 milhões de euros na produção e realização de 13 telefilmes, resultado de uma parceria com a Marginal Filmes, e com coordenação do produtor e realizador José Carlos Oliveira.O projeto ‘Trezes’ (que adapta textos de autores portugueses), uma ideia que Oliveira apresentou a José Fragoso há um ano - e que o diretor de programas da RTP 1 aceitou ao fim de dois minutos - está a dar trabalho a duas centenas de argumentistas, produtores, realizadores, técnicos e atores e custará "pouco mais de 100 mil euros por telefilme", garante o diretor da RTP 1.Na apresentação do projeto, que de momento só tem 2 dos 13 telefilmes concluídos, esteve presente, ao lado dos responsáveis da RTP, o novo secretário de Estado do Cinema, Audiovisual e Media, Nuno Artur Silva, que há ano e meio foi afastado da RTP devido a incompatibilidades.O governante salientou o facto de que "é bom ver um projeto aberto a tantas áreas, a tantos argumentistas e realizadores", considerando ser "a RTP a cumprir o seu projeto de diversidade". Para Nuno Artur Silva, "não se pode fazer neste momento uma política para o audiovisual e cinema sem ter a RTP como elemento central dessa política".Gonçalo Reis, presidente da RTP, considera que a estação está "a apostar em fazer aquilo que o mercado não faz", numa estratégia contra "a monocultura das telenovelas". E apontou este como um projeto "ambicioso, com escala e impacto no setor".Alexandre Herculano, Eça de Queiroz, Teixeira Gomes, Fernando Pessoa, Miguel Torga, Manuel da Fonseca, Fernando Namora, Cardoso Pires, Mário de Carvalho, Lídia Jorge, Cristina Norton e Rui Zink são os autores eleitos. Telefilmes serão realizados por Cláudia Clemente, Carlos Coelho da Silva, José Carlos de Oliveira, João Cayatte, António da Cunha Telles e António Pedro-Vasconcelos, entre outros.