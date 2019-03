Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

RTP levou dois meses para informar Governo

Graça Fonseca diz que memorando com a FPF foi assinado em janeiro e só chegou ao Governo em março.

Por Sónia Dias | 01:30

A ministra da Cultura disse esta terça-feira, no Parlamento, que está a analisar as respostas do conselho de administração (CA) da RTP acerca do acordo com a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), entretanto anulado.



Graça Fonseca fez saber que o memorando assinado em janeiro pelas duas entidades apenas chegou ao Governo "em março".



"O Governo ainda não tomou posição, estamos a analisar as respostas que nos foram dadas", disse a ministra, acrescentando: "Só depois desta análise é que iremos ter uma posição sobre se as respostas vão ou não ao encontro da informação solicitada."



As respostas enviadas pelo CA da RTP, liderado por Gonçalo Reis, chegaram ao ministério no final da semana passada e pretendem responder a várias questões relacionadas com o polémico acordo.



Qual o impacto financeiro que este teria na gestão da RTP, os pormenores da utilização ou cedência das instalações do Centro de Produção do Norte à FPF e saber se estava previsto no Plano de Atividades 2019, que não tinha sido aprovado, são algumas das perguntas colocadas pelo Governo de António Costa, que ficou "perplexo" com o memorando e pediu uma explicação para a RTP participar "numa iniciativa concorrencial da sua atividade" e da atividade de "outros canais de televisão".



Numa resposta enviada aos ministros da Cultura e das Finanças, a administração da RTP refutou "veementemente" que o memorando assinado com a FPF desse vantagens ao novo canal privado em detrimento de outros.