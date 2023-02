Os custos com a cobertura jornalística da invasão russa da Ucrânia foram um dos principais fatores a pesar nas contas da RTP em 2022. De acordo com o Plano de Atividades e Orçamento da empresa pública de rádio e televisão para este ano, a que o Correio da Manhã teve acesso, a guerra na Ucrânia - nomeadamente com as equipas de reportagem enviadas para aquele país e para os países limítrofes - terá custado aos cofres da RTP cerca de 800 mil euros.









