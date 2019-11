RTP obrigada a explicar polémica do programa 'Sexta às 9' no Parlamento

A Comissão de Cultura e Comunicação aprovou por unanimidade a audição de Sandra Felgueiras, Gonçalo Reis e Maria Flor Pedroso no Parlamento. A jornalista e coordenadora do programa ‘Sexta às 9’, o presidente da RTP e a diretora de informação vão ser desta forma obrigados a explicar a polémica que se gerou nos últimos meses em torno do regresso do formato, suspenso durante a campanha das Legislativas, e, consequentemente, da exibição de uma reportagem sobre o negócio do lítio desfavorável ao Governo."Este caso comporta um conjunto de factos estranhos e, por isso, queremos fazer questões para só depois tirarmos conclusão", afirmou esta terça-feira aoo deputado do PSD Paulo Rios Oliveira, um dos subscritores do requerimento. Os sociais-democratas pediram celeridade no agendamento destas audições. "Pedimos urgência sob pena de se perder o momento certo para fazer estas audições."Também esta terça-feira, a Comissão de Ambiente e Energia aprovou a audição de Sandra Felgueiras, que será feita em conjunto com a Comissão de Cultura e Comunicação. Só o PS votou contra.Recorde-se que o regresso do ‘Sexta às 9’ à antena da RTP estava inicialmente previsto para 13 de setembro, com uma investigação sobre a concessão da exploração de lítio no concelho de Montalegre. No entanto, a reportagem, que implica o secretário de Estado da Energia, João Galamba, acabou por só ser transmitida dia 11 de outubro, já depois das Legislativas.